Coronavirus a Caserta. 3 guariti e 3 contagiati, il sindaco: “restate a casa”

Caserta – A dare la notizia, tramite la propria pagina facebook, è il sindaco di Caserta Carlo Marino.

La ragazza di 24 anni, primo caso di Coronavirus a Caserta, tornata da Milano dopo aver sostenuto un colloquio di lavoro, è guarita.

Risultata negativa per tre volte al tampone, ha potuto finalmente lasciare il Cotugno e tornare a casa. Altri due pazienti dell’ospedale di Caserta hanno lasciato la struttura, entrambi guariti.

Purtroppo, però, i casi accertati sono 6, nelle ultime 24 ore si sono registrati infatti altri tre positivi.

“Per tre che guariscono, purtroppo, oggi, abbiamo tre persone di Caserta, due uomini e una donna, che sono risultati positivi al tampone.” ha confermato Marino.

“Ed è per questo che vi ripeto all’unisono che solo con la responsabilità, con la disciplina, con il rigore e con l’amore per sè stessi, per la propria famiglia, per i propri amici e per la terra in cui si vive che si potrà debellare questo “maledetto” virus che continua a fare decine di vittime, ogni giorno in Italia. Se non resteremo a casa, tante persone moriranno e tanti piangeranno i loro cari. Io ve lo racconterò sempre e in ogni dove, non solo perchè me lo impone il ruolo di Sindaco ma perchè sono testimone della sofferenza di tanti che la città a volte non riesce a percepire in profondità”.