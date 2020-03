Coronavirus nel Casertano, salgono i contagi. TUTTI I COMUNI

Caserta – In meno di 24 ore, in tutta la provincia di Caserta, soprattutto nell’Agro Aversano, si è registrano un aumento dei casi di Coronavirus.

Circa 11 positivi al Covid-19 tra le città di Caserta, Aversa, Orta di Atella, Teverola, Gricignano, Curti, Santa Maria a Vico ed altri centri.

E’ importante ricordare che anche l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ha attivato il laboratorio per poter elaborare i tamponi per verificare la presenza del Coronavirus, inoltre presso l’ospedale di Maddaloni verranno attivati circa 70 posti letti tra terapia intensiva e sub-intensiva per ricoverare nuovi pazienti affetti dal Covid-19.

Il conteggio totale in provincia di Caserta arriva a quota 81 (questo numero può subire continui aggiornamenti, in base alle notizie ufficiali rese note dagli enti Regionali, Provinciali e Comunali) suddivisi in questo modo in base ai comuni:

19 Santa Maria Capua Vetere (3 deceduti)

5 Bellona (-1 dopo contro-analisi)

4 Mondragone (un deceduto e -1 dopo contro-analisi)

4 Aversa

4 Santa Maria a Vico

3 Caserta

3 Cesa

3 Villa Literno

3 Castel Volturno

3 Francolise

3 San Tammaro

2 Capua

2 Succivo

2 Macerata Campania

2 Sant’Arpino

2 San Prisco (un deceduto)

2 Falciano del Massico

2 Casagiove

2 Curti

2 Orta di Atella

1 Maddaloni

1 Marcianise

1 Casal di Principe

1 Parete

1 Lusciano

1 Vitulazio

1 Portico di Caserta

1 Capodrise

1 Teverola

1 Gricignano d’Aversa

1 Piedimonte Matese

Questi dati possono subire aggiornamenti e modifiche in base alle ultime informazioni.