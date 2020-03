Coronavirus. 68 casi nel Casertano ad oggi. TUTTI I COMUNI

Caserta – Il Presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, rende noto l’ultimo aggiornamento sul Coronavirus riguardante il Casertano.

68 casi positivi, 5 in più rispetto a ieri, da segnalare anche un decesso. Questi i numeri al momento. Ecco il post pubblicato poco fa:

Eccomi qui per aggiornarvi a conclusione della consueta riunione del #ComitatoProvinciale per l’ordine la sicurezza.

Rispetto a ieri pomeriggio abbiamo 5 positivi in più, siamo a 68, e una persona deceduta a causa del contagio.

Oltre ai numeri, però, è opportuno anche annunciarvi che grazie al protocollo siglsto tra la #Provincia, ASL Caserta e Comune di Caserta nei prossimi giorni partirà in tutti i comuni di Terra di Lavoro una massicia operazione di sanificazione ambientale.

#maimollare

Il conteggio totale in provincia di Caserta arriva a quota 68 suddivisi in questo modo in base ai comuni:

19 Santa Maria Capua Vetere (3 deceduti)

5 Bellona (-1 dopo contro-analisi)

4 Mondragone (un deceduto e -1 dopo contro-analisi)

3 Aversa

3 Villa Literno

3 Santa Maria a Vico

3 Castel Volturno

3 Francolise

2 Macerata Campania

2 Sant’Arpino

2 San Prisco (un deceduto)

2 Falciano del Massico

2 Casagiove

2 Caserta

2 Cesa

1 Marcianise

1 Capua

1 Casal di Principe

1 Orta di Atella

1 Parete

1 Lusciano

1 Vitulazio

1 Portico di Caserta

1 Capodrise

1 Curti

1 San Tammaro

Questi dati possono subire aggiornamenti e modifiche in base alle ultime informazioni.