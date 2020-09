Coronavirus: 5 nuovi positivi nel Casertano, chiuso un bar

Caserta / Aversa – Aumentano i casi di coronavirus nell’Agro Aversano con 4 nuovi positivi, 1 covid anche nella città di Caserta.

A Casal di Principe vengono registrati altri tre positivi che fanno salire a 26 il numero di contagiati in città.

La comunicazione ufficiale arriva dal vicesindaco Antonio Schiavone: “L’ASL mi segnala altri 3 positivi al Covid-19 a Casal di Principe. Il numero delle persone positive in questo momento è 26. Due persone sono asintomatiche, stanno bene e sono in isolamento nelle proprie abitazioni. Sono collegabili ai casi dei giorni scorsi. La terza persona invece è ricoverata in attesa di accertamenti. Vi aggiornerò della situazione e faccio un augurio di presto ritorno a casa. La Polizia Municipale e la Protezione civile questa sera e domani usciranno nelle piazze per per monitorare la situazione. Raccomando inoltre di rispettare tutte le norme anticovid, di indossare sempre la mascherina ed evitare assembramenti.”

Nuovo caso Covid anche a Parete, dove un giovane con febbre è risultato positivo al tampone. Da poco aveva concluso un corso di formazione.

Il sindaco Gino Pellegrino comunica: “Purtroppo teniamo un nuovo caso. Al momento siamo a 7 casi attivi sul territorio comunale. Si tratta di un nostro concittadino che è entrato in contatto con un positivo durante un corso di formazione. Per alcuni giorni ha avuto la febbre ma ora sta bene. È in isolamento domiciliare. L’ho appena sentita e gli ho augurato una pronta guarigione. Lo ripeto per l’ennesima volta: dobbiamo avere massima precauzione.”

A Caserta lo Sweet Cafè è stato chiuso in via precauzionale. Nella tarda serata di ieri sono stati i titolari ad informare i clienti tramite social: “Avvisiamo la clientela che per alcuni giorni il nostro bar resterà chiuso. Abbiamo preso questa decisione a scopo precauzionale dopo che il nostro Raffaele è risultato positivo al Covid-19. Raffaele sta bene e vi saluta. Noi ci sottoporremo al tampone e sanificheremo il locale”.

Buone notizie ad Aversa dove 8 persone sono state dichiarate guarite dall’Asl, ecco la comunicazione del sindaco Alfonso Golia:

“Cari concittadini, rispetto a ieri non abbiamo nuovi contagi. Vi comunico inoltre, con grande piacere, che abbiamo 8 concittadini guariti che si vanno ad aggiungere ai 2 già comunicati nei giorni scorsi. Non si tratta di guarigioni avvenute “da ieri a oggi”, ma come vi dicevo nei precedenti aggiornamenti c’è una notevole mole di risultati che si erano accavallati e ora sono finalmente giunti. Lunedì la Asl mi darà comunicazione ufficiale di queste guarigioni, ma volevo anticiparvi la bella notizia. Ad Aversa abbiamo dunque 69 casi attualmente positivi e 10 concittadini guariti. Questi dati ovviamente si riferiscono a quella che potremmo definire l’ondata dei “rientri”.