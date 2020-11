Caserta – La Campania è zona dichiarata zona arancione Covid con il nuovo Dpcm del Premier Conte il quale entrerà in vigore dal 5 novembre fino al 3 dicembre. Domani andrà in pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Zona Arancione significa alto livello di contagio, ma non massimo. Il nuovo Dpcm prevede una serie di restrizioni che saranno applicate a partire da domani. Per quanto riguarda i comuni che ricadono nelle zone arancioni ecco le restrizioni previste:

– coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, ad esclusione di tutti gli spostamenti per validi motivi, accompagnati da autocertificazione

– vietato lo spostamento tra i Comuni nelle aree arancioni, ed in entrata e in uscita dalle Regioni, salvo che per spostamenti motivati sempre per validi motivi

– bar, ristoranti, locali, pub, gelaterie e pasticcerie chiusi, ma potranno continuare a vendere cibo da asporto fino alle 22, oppure con consegna a domicilio

– centri commerciali chiusi nei giorni festivi e pre-festivi, ma rimarranno aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al loro interno

– negozi chiusi ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità

– mercati chiusi, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari

– didattica a distanza al 100% per tutti gli studenti delle scuole secondarie

– capienza dei mezzi pubblici dimezzata

– musei e mostre chiusi;

Rimarranno sempre aperti i servizi essenziali come farmacie e supermercati, incluse edicole e tabaccai.