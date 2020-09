5 nuovi casi covid nel Casertano, Aversa arriva a 70, I COMUNI

Aversa – Il sindaco di Aversa Alfonso Golia ha aggiornato la situazione coronavirus in città: “Rispetto a ieri, abbiamo un caso positivo. Pertanto ad Aversa i casi attualmente positivi sono 70.

Vi comunico inoltre che si stanno effettuando i tamponi per la guarigione ai primi casi positivi che registrammo. Naturalmente il nostro augurio è che tutti i concittadini coinvolti possano al più presto guarire e mettersi tutto alle spalle.”

Ufficializzati 3 nuovi casi di positività al coronavirus a San Marco Evangelista. Lo ha comunicato il sindaco Gabriele Cicala: “Si tratta di padre, madre e figlio albanesi, tornati dall’Albania da pochi giorni. Non hanno sintomi.”

In totale, in paese si contano 6 positivi, tutti asintomatici per i quali è scattata la quarantena.

Cicala inoltre ha firmato un’ordinanza che impone l’uso della mascherina sul territorio comunale per tutto il giorno nei luoghi pubblici, fuori a circoli, bar e nelle piazzette. “Anche se si è asintomatici bisogna rispettare le regole.” – ha concluso.

A Curti invece il sindaco Antonio Raiano conferma un nuovo caso: “Vi informo che ieri sera abbiamo avuto conferma della positività al Covid di un dipendente comunale.

Si tratta di una positività, più che da rientro dalle vacanze, di rientro da week end. Il soggetto in ogni caso da una settimana osservava responsabilmente un auto isolamento visto che avvertiva qualche sintomo. In conseguenza di ciò la scorsa notte ho emesso un’ordinanza che dispone la chiusura al pubblico degli uffici comunali fino a venerdì 4 settembre, sia per sanificare il palazzo comunale che in ogni caso era stato già sanificato sabato scorso, sia per sottoporre tutti i dipendenti e gli amministratori, me compreso, che sono stati in sede in questo periodo, al test sierologico.

Per quanto riguarda l’altro soggetto contagiato dal Covid, ad inizio settimana è stato sottoposto ai 2 tamponi di controllo e per i quali aspettiamo a breve i risultati“.