Coronavirus: 4 nuovi positivi al covid nel Casertano, I COMUNI

Caserta – Nelle ultime ore si sono registrati 4 positivi in più al Coronavirus nella Provincia di Caserta.

Si tratta di tre comuni Capua, Cesa ed Alvignano. Tutti i positivi sono stati confermati dalle rispettive amministrazioni comunali.

Due nuovi contagi da coronavirus ad Alvignano, annunciati dal sindaco Angelo Francesco Martucci: “la settimana è finita male ed inizia peggio. Sono risultati positivi altri due nostri concittadini. Questi casi di positività non hanno alcuna correlazione con il precedente caso di contagio di cui abbiamo dato notizia“.

“Sono in corso tamponi per tutti i soggetti coinvolti da parte dell’Asl. Vi informeremo sugli sviluppi. Si raccomanda vivamente il distanziamento sociale, l’uso della mascherina e il rispetto delle norme igieniche”.

Il sindaco Enzo Guida ha ufficializzato la presenza sul territorio di Cesa di una donna risultata positiva al tampone ed attualmente in quarantena domiciliare.

Mentre un caso è confermato anche a Capua: “Si tratta di una persona che svolge azione di volontariato e che in maniera autonoma ha effettuato il tampone nella giornata di mercoledì, mettendosi in isolamento in attesa dell’esito. Al momento è in quarantena domiciliare perchè positiva al Covid-19. E’ asintomatica“, ha spiegato il sindaco Luca Branco.

Verificati anche due casi di positività al Palazzo della Salute a Caserta. Dopo l’analisi dei tamponi lo stabile sanitario nella zona Saint Gobain è stato chiuso.