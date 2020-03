Coronavirus. Secondo caso a Casal di Principe, donna ricoverata

Casal di Principe – Secondo caso positivo al Coronavirus nel comune di Casal di Principe.

A confermarlo è il sindaco Renato Natale, attraverso una comunicazione attraverso i canali social per avvisare la cittadinanza. Ecco il post:

Cari concittadini, devo purtroppo darvi una notizia non buona: pochi minuti fa mi è stato comunicato che un’altra nostra concittadina è risultata positiva al tampone per corona virus. Attualmente è ricoverata , mentre sono state già attuate tutte le misure di contenimento previste in questi casi, con la quarantena dei suoi conviventi. Il Servizio sanitario sta valutando tutti i possibili contatti per gli ulteriori interventi. Come scrivevo ieri, il virus è fra d noi e se vogliamo sconfiggerlo dobbiamo mettere in atto tutte le misure che ci richiedono le autorità da settimane, innanzitutto STARE IN CASA. Intanto auguriamo a questa nostra concittadina di poter superare la malattia e tornare a casa, così come è già avvenuto con l’altra positiva. Continuerò a tenervi informati ;ogni novità vi sarà comunicata.

Quindi si tratta di una donna e sarebbe stata ricoverata in ospedale. Attivato il protocollo per risalire a tutti i possibili contagi.