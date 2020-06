Coronavirus. Terzo caso positivo in 24 ore nel Casertano, questa volta a Carinola

Carinola – Purtroppo si registra un nuovo caso di Coronavirus nel Casertano, precisamente nel comune di Carinola.

E’ il sindaco Antonio Russo a comunicarlo alla cittadinanza attraverso una comunicazione attraverso i canali social:

“L’ Uopc di Capua ha comunicato in data odierna a questo Ente che una nostra concittadina, residente nella frazione di Casale, è risultata positiva al covid-19. La nostra concittadina è stata sottoposta a tampone in seguito alla positività da covid-19 di un suo collega di lavoro presso un’azienda sita in un comune limitrofo. L’ASL ha già provveduto a svolgere la prescritta inchiesta per individuare i contatti degli ultimi giorni e porli in quarantena. Pertanto si invita tutta la popolazione a non abbassare la guardia e a rispettare le regole imposte”.

Il comune di Carinola è confinante con quello di Falciano del Massico, e poco distante da Sessa Aurunca, dove si sono registrati due nuovi casi positivi al covid-19.