Coronavirus: colpito un altro comune nel Casertano

Carinola – Nuovo caso positivo al Coronavirus nel Casertano, questa nel comune di Carinola.

E’ il sindaco Antonio Russo ad ufficializzare il contagio, con la seguente comunicazione per avvisare la cittadinanza:

“Care concittadine, cari concittadini,

mi corre l’obbligo di informarvi di una nuova positività nel nostro Comune, ma anche di far presente che la persona in questione è domiciliata in località Borgo Vittorio e non presenta sintomi importanti. Si precisa altresì che è stato disposto l’isolamento domiciliare per coloro che hanno avuto contatti con la persona risultata positiva al Covid-19.

L’amministrazione nell’esprimere vicinanza alla persona contagiata ed ai suoi familiari, invita la popolazione a rispettare le regole imposte al fine di evitare il propagarsi del contagio“.