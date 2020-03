Coronavirus. Caso positivo a Capodrise

Capodrise – Confermato un nuovo caso di Coronavirus, questa volta, nel comune di Capodrise, ad annunciarlo il sindaco Angelo Crescente:

“Ho appena appreso dai responsabili dell’Asl di Caserta del primo caso di Covid 19 Capodrise. La persona interessata sta bene ed è in isolamento volontario da giorni, monitorato dal medico di base. Le misure previste per contenere l’eventuale contagio da Covid-19 sono state applicate pure ai familiari. Sebbene nessuno di essi presenti sintomi, stanno attuando, con particolare scrupolo, i comportamenti raccomandati.

In collaborazione con le autorità sanitarie, la polizia municipale ha ricostruito la rete di contatti intrattenuti dalla persona affetta. In altre parole, tutto ciò che prevede il protocollo è stato fatto e sarà fatto. Al momento, l’Asl esclude altri casi sul territorio comunale. Se ognuno rispetta i Decreti, le Ordinanze e i Regolamenti, non c’è motivo di preoccuparsi.

Approfitto per rivolgere un appello, in particolare, agli anziani e ai giovani. A primi consiglio di stare a casa; ai secondi, di evitare i luoghi affollati, gli assembramenti anche negli spazi aperti e le relazioni sociali non necessari. La distanza e l’isolamento sono le uniche armi che abbiamo per contenere la propagazione del virus.”

La persona era in auto-isolamento domiciliari già da alcuni giorni, e poco fa è giunto l’esito del tampone, risultato positivo.