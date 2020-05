Coronavirus. De Luca: “Niente asporto, jogging e mascherina obbligatoria”

Campania – E’ ufficiale, con la nuova ordinanza il Presidente De Luca ha vietato l’asporto di cibo cucinato da bar, pub, pizzerie, pasticcerie in Campania da lunedì 4 maggio a domenica 10 maggio.

La motivazione è da ricondurre alla possibilità di assembramenti, ecco la sua dichiarazione: “C’è rischio assembramenti che potrebbero innescare nuovi focolai di Coronavirus”.

Resta consentita, invece, la consegna a domicilio dei cibi da parte degli esercizi commerciali, attraverso i riders, con l’estensione anche degli orari a tutta la giornata, non più solo le fasce mattutine e pomeridiane previste dalla precedente ordinanza (7-14 e 19-23).

Lo ha deciso il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, con l’ordinanza numero 41 pubblicata il 1 maggio.

Per i trasgressori sono previste multe da 400 a 3mila euro, con il rischio di chiusura esercizio o attività da 5 a 30 giorni. L’ordinanza regionale contiene anche altre misure, come il divieto di fare jogging e l’obbligo di indossare la mascherina in luogo pubblico e per i rientri da fuori Regione.