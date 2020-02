Coronavirus, azienda nel Casertano “sorvegliata speciale”

Rocca d’Evandro – Il Cornavirus ha alzato il livello di allerta in tutto il mondo, compresa l’Italia. Ma l’allerta aumenta anche nel Casertano.

Tra i siti monitorati ci sono ovviamente le aziende asiatiche, come quella in provincia di Caserta, la Yanfeng, azienda cinese con sede centrale nella regione di Shanghai.

Nell’alto casertano, a Rocca d’Evandro, c’è un sito produttivo della società che realizza pannelli per auto. Il gruppo cinese, come riportato da “Il Mattino”, ha disposto delle restrizioni nei rapporti con l’esterno per i lavoratori impegnati nella produzione. Si tratta solo di precauzioni visto che stano arrivando dalla Cina gli stampi per trattare la plastica.

Intanto la Regione Campania ha istituito un numero verde per dare informazioni ai cittadini sul coronavirus. Il numero è 800909699 e sarà attivo dal 5 febbraio alle 14. Al numero risponderanno medici laureati iscritti all’albo discenti del corso di formazione in medicina generale. Il funzionamento del numero è garantito dall’Asl Napoli 1 Centro e ogni Asl avrà una o più postazioni, quindi in Campania ci saranno sempre almeno nove postazioni attive contemporaneamente. Il numero sarà attivo dalle 8 alle 20 e fornisce informazioni in italiano.