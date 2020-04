Aversa – Altri due contagi positivi al Coronavirus ad Aversa ufficializzati dal Sindaco Golia nella serata di ieri nel consueto aggiornamento alla cittadinanza.

Il totale è di 26 positivi al covid-19 di cui si segnalano 9 guariti e purtroppo tre cittadini deceduti, ecco la comunicazione del sindaco.

“Li ho telefonati, sono in isolamento domiciliare e stanno bene. Ho anche una buona notizia. Il nostro caso 2 è finalmente guarito in quanto anche il secondo tampone di controllo ha dato esito negativo. Sono molto felice per la signora che in queste settimane ho sentito praticamente tutti i giorni. Quindi, nella nostra città ci sono attualmente 14 positivi, 241 negativi, 21 tamponi in attesa, 9 guariti e tre concittadini purtroppo deceduti“.

Golia ha poi rinnovato l’invito “a restare in casa a tutti, come la maggior parte voi ha fatto egregiamente fino ad oggi. Sono giorni di festa, è difficile e soprattutto triste non poter partecipare alle funzioni religiose, riunire le famiglie per il tradizionale pranzo di Pasqua ma sono sacrifici che bisogna fare. Dalle notizie che arrivano dall’estero, infatti, è possibile capire che basta davvero poco affinché il contagio torni a correre. Noi questo non ce lo possiamo permettere”.