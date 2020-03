Coronavirus. Altri due casi a Capua e Maddaloni

Capua / Maddaloni – Primo caso ufficiale di Coronavirus anche nella città di Maddaloni, mentre viene confermato anche un secondo caso a Capua.

Il risultato del test è arrivato in mattinata dall’azienda ospedaliera di Caserta ed è stato comunicato al sindaco Andrea De Filippo.

Si tratta di un uomo di 66 anni, un medico che, come ha spiegato il sindaco: “per adempiere al suo dovere è risultato positivo al tampone effettuato. Ho parlato con lui, sta bene e non ha bisogno di andare in ospedale. E’ in isolamento con la famiglia“.

A Capua una donna di 40 anni è il secondo caso positivo il coronavirus. Stamattina è stato allertato il sindaco Luca Branco. Il tampone è stato analizzato all’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Questi 2 casi vanno ad aggiungersi agli altri 11 positivi al covid-19 di questa mattina nel Casertano.