Coronavirus. Altre 6 persone denunciate per violazione del decreto

Caserta – Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato mirati controlli nei Comuni di S. Maria Capua Vetere, Curti, Casapulla, S. Prisco, S. Tammaro onde verificare il rispetto delle disposizioni di legge finalizzate al contrasto della diffusione del virus COVID-19 (cd. Coronavirus).

In particolare, il Commissariato di Santa Maria Capua Vetere ha impiegato tre autopattuglie i cui operatori hanno controllato numerosi esercizi pubblici, in ordine ai quali si è riscontrato il rispetto delle disposizioni in vigore, ed ancora hanno identificato circa 50 persone legittimate ad effettuare spostamenti sul territorio.

A sei persone residenti in S. Maria Capua Vetere e nei comuni limitrofi, appiedate o a bordo di autovetture, è stato contestato il reato di cui all’art. 650 del codice penale poiché non hanno rispettato i divieti in vigore e saranno pertanto segnalate alla locale Procura della Repubblica.

Proseguiranno serrati controlli a cura di questa Autorità di Pubblica Sicurezza, secondo le indicazioni del Questore della provincia di Caserta, finalizzati a verificare il puntuale rispetto delle norme vigenti in relazione all’emergenza epidemiologica in atto.