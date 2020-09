Coronavirus: 5 nuovi positivi nell’Agro Aversano, 21 guariti ad Aversa

Agro Aversano – Continuano ad aumentare i casi positivi al Coronavirus nell’Agro Aversano, segnalati 5 tamponi covid positivi nelle ultime ore.

Due contagi nella città di Gricignano d’Aversa, come confermato dal sindaco Vincenzo Santagata:

“Cari concittadini, è di poco fa la notizia di due nuovi casi di positività al COVID-19 qui a Gricignano. Si tratta di due persone che risultano asintomatiche e che sono state poste immediatamente in isolamento domiciliare. L’attuale situazione a Gricignano risulta essere, quindi, la seguente: Asintomatici 7, Ricoveri in ospedale 1, Guariti 4, Totale 12.

A tutti loro faccio, a nome dell’intera cittadinanza, i più sinceri auguri di una pronta guarigione. La curva del contagio risulta nuovamente in salita e ciò richiede in noi il massimo grado di attenzione nell’attuare tutti i meccanismi di prevenzione antiCovid.

Non dimenticate mai di indossare la mascherina, detergere spesso le mani e osservate sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. In attesa del vaccino, solo la prevenzione può aiutarci a combattere il nemico invisibile.”

Due nuovi positivi anche a Succivo, come comunicato dall’ente comunale poco fa:

“Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl ci ha appena comunicato che due tamponi effettuati a carico di due nostri concittadini sono risultati positivi. Ad oggi, quindi, sono otto i concittadini positivi. Monitorati dall’Asl e dal Medico di Base, sono in buone condizioni di salute e sono quotidianamente in contatto telefonico con il Sindaco. E’ nostro compito informare costantemente e nella massima trasparenza i nostri concittadini.

Vi chiediamo di rispettare la privacy delle persone coinvolte, di non diffondere notizie non vere e di attendere le comunicazioni ufficiali.”

Un positivo al covid anche nel comune di Parete, dove il sindaco Gino Pellegrino fa sapere:

“Aggiornamento covid 19. Purtroppo abbiamo un nuovo caso a Parete. Si tratta di un nostro concittadino che è stato contagiato sul luogo del lavoro. L’ho chiamato e fortunatamente sta bene. Quindi i casi positivi attuali risalgono a 3″.

Nuovo caso Covid a Sant’Arpino, annunciato dal sindaco Giuseppe Dell’Aversana:

“Si tratta anche stavolta di un caso asintomatico che è stato posto immediatamente in isolamento domiciliare. L’attuale situazione nel nostro comune risulta essere, quindi di tredici casi positivi. Abbiamo un’altalena fra guariti che escono dalla quarantena e positivi che entrano. L’Asl sta facendo molti tamponi e diversi sono anche quelli di controllo in corso. Probabili annunci di nuovi guariti nei prossimi giorni”.

Migliora invece la situazione nella città di Aversa dove il sindaco Alfono Golia comunica ben 21 persone guarite:

“Cari concittadini, rispetto a ieri ci hanno comunicato 21 guarigioni. Una bella notizia che condivido con tutti voi. Per quanto riguarda i numeri complessivi, ho chiesto un riallineamento con la Asl cosi da potervi aggiornare. Vi ricordo che le comunicazioni al Sindaco e all’Asl seguono due iter differenti. Oggi il Presidente De Luca ha firmato un’ordinanza che rende più restrittiva la vendita e il consumo di alcolici a partire dalle 22.

Sostanzialmente dalle 22 è proibita la vendita di alcolici da asporto e il consumo all’esterno di locali e spazi pubblici. E’ consentita la vendita e il consumo al bancone solo se si può garantire la distanza di sicurezza, così come è consentito il consumo al tavolo sempre e solo se si rispettano le disposizioni vigenti“.