Coronavirus: 14 nuovi casi nell’Agro Aversano, uno è giovanissimo

Aversa – Nelle ultime 24 ore in alcuni comuni dell’Agro Aversano sono stati ufficializzati, dai rispettivi sindaci, 14 casi positivi al Coronavirus.

Ad Aversa 3 nuovi casi covid come spiegato dal sindaco Alfonso Golia: “Ci sono stati comunicati 3 nuovi casi positivi. Attendiamo la comunicazione di diversi guariti i quali, come sapete ormai tutti, necessitano di più tamponi per certificarne la guarigione.”

A Casal di Principe continua ad aggravarsi il bilancio. Il vicesindaco Antonio Schiavone annuncia 7 nuovi casi: “Mi comunicano dall’ ASL la positività al Covid-19 di 7 persone. I positivi attuali nel nostro paese salgono a 70: 5 persone appartengono a nuclei familiari di positivi dei giorni scorsi, mentre 2 persone sono nuovi positivi. Vi invito a rispettare tutte le norme anticovid, indossare sempre la mascherina ed evitare assembramenti.”

A Villa di Briano sono stati ufficializzati 3 casi positivi come confermato dal sindaco Luigi Della Corte: ”Oggi Villa di Briano registra 3 casi positivi, in un solo giorno, preciso che le notizie che riportano un numero di casi pari a 4 sono errate. Sono tutti pressocchè asintomatici. Un trend di crescita terribilmente preoccupante. Oggi pomeriggio (ieri, ndr) i rappresentanti delle amministrazioni della nostra zona si sono riuniti d’urgenza per discutere su come fronteggiare la situazione. Anche Villa di Briano era presente con il presidente del consiglio comunale, Paolo Conte. Ormai ci siamo dentro fino al collo. La nostra zona sta diventando uno dei centri con più alto contagio della Campania, per numero di abitanti. Purtroppo uno dei tre casi è di giovanissima età. Mi trema la mano, mentre scrivo, al solo pensiero che sarebbe potuta essere una delle mie due figlie. E mi trema la mano pensando ai suoi genitori. Per questo motivo vi ordino, in qualità di Sindaco, e vi supplico, in qualità di padre, di rispettare tutte le ordinanze nazionali e regionali“.

Anche a Parete il sindaco Gino Pellegrino annuncia: “Aggiornamento covid-19. Nuovo caso positivo ma abbiamo anche due guarigioni. Al momento siamo ad 8 casi positivi sul territorio comunale. In queste ore mi sono sentito con alcuni colleghi sindaci dell’agro Aversano che stanno vivendo una situazione drammatica. A queste comunità va la nostra vicinanza. C’è una preoccupante impennata dei contagi. Continuiamo a rispettare i protocolli, indossiamo la mascherina, manteniamo le distanze e scarichiamo l’app Immuni“.