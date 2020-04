Picco di contagi ad Afragola e Casoria. Arriva l’esercito, “troppa gente in strada”

Afragola / Casoria – E’ il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ad ufficializzare la notizia.

Nelle città di Afragola, Casoria e Torre del Greco, si è registrato un picco di contagi e ad aggravare la situazione i cittadini sembrano rispettare ben poco le disposizioni previste dal decreto anti coronavirus.

Per questo De Luca ha chiesto l’invio di altri 300 militari da dispiegare proprio in queste zone. Ecco la comunicazione:

#CORONAVIRUS: ho chiesto questa mattina al Prefetto di Napoli la predisposizione di un massiccio servizio di controllo da parte delle Forze di Polizie e Forze Armate in alcune realtà dove si registrano picchi di contagio.

A Torre del Greco si è registrato un picco di 40 casi e una presenza irresponsabile e diffusa di persone nelle strade cittadine. Così a Casoria, Afragola e in strade centrali di Napoli. È necessario richiamare ogni cittadino a comportamenti responsabili. Ma è necessario, evidentemente un controllo più capillare e anche una attività repressiva.

A tale scopo ho formalizzato la richiesta di rafforzamento della presenza di Forze Armate in Campania, a supporto dell’attività di controllo già in essere. È stato chiesto pertanto l’invio urgente di altre 300 unità di appartenenti alle Forze Armate.