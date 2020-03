Coronavirus ad Aversa. “L’uomo è a casa e sta bene”, rintracciati i contatti

Per lui, quindi, non è stato necessario alcun ricovero in ospedale e presenta buone condizioni fisiche

Aversa – L’uomo risultato positivo al tampone per il Coronavirus ad Aversa, sta bene e si trova in isolamento a casa.

A comunicarlo è primo cittadino Alfonso Golia, il quale è in contatto telefonico con il paziente. Ecco le parole del sindaco:

Continua il monitoraggio del caso 1 ad Aversa che, mi riferiscono fonti sanitarie, è sotto osservazione e le condizioni sono stazionarie, comunque tali da non richiedere il ricovero in struttura. Il protocollo è scattato regolarmente, sia relativamente ai familiari che nella ricostruzione dei contatti avuti. Al nostro concittadino, un uomo di 58 anni di ritorno da una vacanza, un augurio di pronta e completa guarigione.

