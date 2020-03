Coronavirus ad Aversa. Guarito il caso 1, tampone negativo

Aversa – Lo rende noto il sindaco Alfonso Golia attraverso il consueto video messaggio attraverso la pagina Facebook, per aggiornare la cittadinanza sulla situazione Coronavirus.

Il primo tampone è risultato negativo al Covid-19 e si attende l’esito del secondo. Se fosse negativo anche questo, è possibile affermare che il primo paziente è guarito. Ecco il testo:

CORONAVIRUS / Aggiornamento

Cari concittadini,

ho una bella notizia da condividere con voi. Come sapete il Caso 1 ha effettuato, come da protocollo, i due tamponi di controllo, è da poco arrivato il risultato del primo tampone. Ebbene…è negativo! Ora Dobbiamo aspettare gli esiti del secondo tampone, ma è sicuramente una notizia positiva della quale c’è da essere sicuramente felici!

Nell’attesa per l’esito del secondo tampone noi tutti insieme continueremo a fare il tifo per il nostro concittadino e per tutti gli altri casi positivi.

Nella consueta diretta della sera vi darò conto dei controlli effettuati oggi, anche perché ci sono alcune cose che dobbiamo dirci con estrema franchezza.

Al momento, con il cuore fiducioso per la bella notizia, vi chiedo di preparare la voce per le ore 15…Affacciatevi, uscite sui balconi, cantiamo insieme l’Inno Nazionale e al termine dedichiamo un minuto di applausi a tutti i medici, ricercatori, operatori sanitari e quanti sono al lavoro per la nostra salute!