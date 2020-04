Coronavirus ad Aversa. 24 casi, l’aggiornamento del sindaco

Aversa – Ancora un caso positivo al coronavirus registrato nel comune Aversa, nella serata di ieri.

Il conteggio totale è di 24 casi, di cui 13 ancora positivi, 8 guariti e 3 deceduti. Lo ha reso noto il sindaco Alfonso Golia:

“Ho sentito il nostro concittadino, si sente bene e naturalmente a lui vanno i nostri più sentiti auguri di pronta guarigione. Relativamente alla nostra città, la situazione è la seguente: 13 casi attualmente positivi; 202 tamponi negativi; 23 tamponi in attesa; 8 guariti e 3 deceduti. Finalmente, scongiuri facendo, la nostra curva del contagio inizia a scendere, seppur di poco. I dati nazionali confermano un trend confortante. Ma attenzione: come ha giustamente ricordato l’Organizzazione Mondiale della Sanità, si tratta di un rallentamento, non di una discesa repentina. Oggi abbiamo avuto il record di guariti, oltre duemila, in diminuzione netta i ricoveri in terapia intensiva. Ci dobbiamo abituare all’idea di una discesa a gradini, graduale. Ma la strada è indubbiamente quella buona”.

Il comune di Aversa, attualmente, è tra quelli con il maggior numero di contagi da Covid-19 nella Provincia di Caserta.