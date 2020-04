Coronavirus a San Cipriano d’Aversa, nuovo contagiato in città

San Cipriano d’Aversa – Nuovo contagio da Coronavirus nel comune di San Cipriano d’Aversa.

A dare la conferma ufficiale è il sindaco Vincenzo Caterino il quale ha aggiornato la cittadinanza sulla situazione in paese.

Il nuovo contagiato è una persona venuta a contatto con un altro caso positivo. Ecco la comunicazione di poco fa:

COVID-19

Aggiornamento del 10/04/2020

Buonasera concittadini, da poco mi sono stati comunicati i risultati che aspettavamo, purtroppo devo comunicarvi che un tampone è risultato positivo, si tratta di una persona già sottoposta a quarantena da diverso tempo poiché in stretto contatto con un caso positivo dei giorni scorsi, d’altronde non era una ipotesi remota. Ho sentito telefonicamente questa persona e fortunatamente presenta sintomi lievi, facciamo gli auguri di una pronta guarigione e di superare tutto rapidamente, continuerà l’isolamento a casa ed i familiari la quarantena. Vi ricordò che siamo in attesa di altri risultati, come vedete il rischio è tutt’altro che superato, dobbiamo assolutamente continuare con serietà e diligenza a rispettare al massimo le regole precauzionali, prima su tutte restare a casa. Con pazienza e sacrificio ne verremo fuori, buona giornata.