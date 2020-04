Coronavirus. A mare tra restrizioni e distanziamenti

Caserta – E’ importante precisare che al momento non ci sono ancora linee guida ufficiali che regolamentano la stagione estiva 2020 ai tempi del coronavirus.

Ci sono solo tante ipotesi e probabili restrizioni da seguire per chi sarà intenzionato a godersi una giornata al mare.

Molte Regioni stanno ipotizzando uno spazio minimo che va da 8 a 10 metri quadrati intorno all’ombrellone, con al massimo due lettini ed una sdraio. L’accesso ai lidi privati, molto probabilmente sarà regolato da prenotazioni ed ingressi contingentati.

Lo stesso ragionamento sarà applicato anche alle piscine private. Sembrerebbe totalmente esclusa l’ipotesi di barriere in plexiglass tra gli ombrelloni, troppo costose e decisamente poco pratiche.

Per quanto riguarda, invece, le spiagge pubbliche, sarà ancora più difficile riuscire a regolamentare il comportamento dei bagnanti, e non è escluso che molte verranno direttamente chiuso al pubblico.

Intanto molti lidi del litorale Casertano hanno già avviato lavori di manutenzione e sistemazione per l’avvio della stagione estiva.

Sulla questione interviene anche Lello Ferrillo, titolare del Lido Fiore Flava Beach di Castel Volturno, uno dei più grandi del litorale domizio, capace di ospitare tra i 150 e i 200 ombrelloni, tanto che lo scorso luglio fu teatro del Jova Beach Party, il concerto-evento organizzato da Jovanotti l’estate 2019 su varie spiagge italiane.

Ombrelloni distanti 8 metri l’uno dall’altro su entrambi i lati divisi da cordoni, misuratori di temperatura all’ingresso, dispenser con igienizzanti in vari punti, percorsi di entrata e uscita separati. Sono alcune delle soluzioni cui sta pensando in vista della prossima stagione estiva (Caserta).

Ferrillo inizierà da domani a fare manutenzione dello stabilimento, ma già sa ora che, con il distanziamento obbligatorio, potrà mettere in spiaggia la metà dei posti, circa 70-80 ombrelloni; altri lidi stanno anche peggio. “I titolari di altri stabilimenti – spiega Ferrillo – con cui in questo periodo ci confrontiamo costantemente, sono in grave difficoltà, specie chi ha porzioni di spiaggia più piccole”. Con la diversa disposizione degli ombrelloni e un piccolo recinto attorno formato da paletti e cordoni, in aggiunta al controllo dei dipendenti del lido, si potrà quindi rispettare la prescrizione del distanziamento sociale, evitando assembramenti; “il plexiglass va bene se vuoi convincere turisti a prendere il sole in spiaggia d’inverno” scherza Ferrillo. “Il vero problema – dice – sono gli spazi comuni. Su questo aspetto c’è tanta confusione, non sappiamo ancora come dovremo comportarci.

Già la mascherina in spiaggia, con il caldo, comporterà parecchi disagi, ma ciò che mi preoccupa è la gestione delle docce e dei bagni; dovremo sanificarli ogni qualvolta che un cliente ne usufruisce. È ipotizzabile una cosa del genere?”. C’è poi il discorso dei percorsi di uscita e di entrata, che dovranno essere diversi, ma la voglia di ripartire è comunque tanta: “L’anno scorso, di questi periodi, eravamo in piena attività. Quest’anno dovremo fare di necessità virtù; abbiamo dovuto già annullare eventi musicali, ma cercheremo di dare ai nostri clienti l’accoglienza migliore e nella massima sicurezza”.