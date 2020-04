Coronavirus a Lusciano. Contagiato medico, “è asintomatico”

Quindi si tratta di un medico il quale non avrebbe avuto contatti con i residenti. E' in buone condizioni e sarebbe in isolamento domiciliare

Lusciano – Nuovo contagio da Coronavirus riguardante il comune di Lusciano, nell’Agro Aversano.

A dare conferma della notizia è il sindaco Nicola Esposito il quale ha avvisato la cittadinanza con la seguente comunicazione:

“Buonasera mi appena chiamato la Dottoressa De Luca del distretto Asl n.19 abbiamo purtroppo un secondo caso positivo, è domiciliato a Lusciano ma residente in un altro comune,è un medico lavora ad Avellino è asintomatico. Questo dimostra ancora una volta che bisogna fare un plauso ai Medici,infermieri e tutti coloro che lavorano negli ospedali,nelle cliniche, perché rischiano la loro vita per aiutare gli altri.Continuiamo a seguire i decreti non sottovalutiamo niente RIMANIAMO A CASA .”

Quindi si tratta di un medico il quale non avrebbe avuto contatti con i residenti. E’ in buone condizioni e sarebbe in isolamento domiciliare.