San Prisco / Casagiove – Nono caso positivo al Coronavirus nel comune di San Prisco, ufficializzato dal sindaco D’Angelo.

“Insieme agli auguri di una Buona Pasqua seppure anomala si desidera comunicare ai concittadini che è giunta in questo momento la notizia di un altro tampone positivo. La persona in questione è in buone condizioni di salute. Salgono a 9 quindi i casi di positività sul nostro territorio. 2 persone purtroppo sono decedute e 2 sono state già dichiarate guarite. Altre persone 3 hanno fatto tutti e 2 i tamponi previsti dal protocollo e attendono il risultato, 1 persona è invece in attesa del secondo tampone. Si ribadisce ancora l’importanza del distanziamento sociale, non bisogna lasciarsi andare a cali di tensione in questi giorni festivi, altrimenti si rischia di fare passi indietro con il risultato di incidere negativamente sulla tenuta mentale di tutta la nostra comunità”.

Purtroppo si registra anche il quinto caso di Coronavirus a Casagiove. A confermarlo è l’Asl nel resoconto giornaliero.

Si tratta di un esponente delle forze dell’ordine di circa 60 anni, asintomatico che si trova in isolamento in casa.