Coronavirus: 8 nuovi positivi tra Aversa e Lusciano

Aversa / Lusciano – Si registrano nuovi casi di coronavirus nell’Agro Aversano, precisamente tra i comuni di Aversa e Lusciano.

Nel comune normanno il sindaco Alfonso Golia: “Vi comunico che abbiamo 5 casi positivi rispetto al nostro ultimo aggiornamento. Per le vie brevi mi hanno comunicato che abbiamo anche concittadini guariti, ma al momento in cui scrivo non ne ho ancora riscontro ufficiale pertanto vi informerò a riguardo, con i numeri aggiornati, nel post di domani.

Questa mattina è ripreso l’anno scolastico nella nostra città, sono stato in giro per i plessi e non vi nascondo che è stata un’emozione rivedere, finalmente, i bambini e i ragazzi in aula. Faccio i complimenti ai presidi, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e al personale Ata per come hanno organizzato l’ingresso e l’uscita.

Soprattutto faccio i complimenti a tutti i nostri studenti, grandi e piccoli, che si sono saputi adattare ai mesi con la didattica da casa…Ricordandoci che lamentarsi non serve a nulla, piuttosto fare di necessità virtù e rimboccarsi le maniche. È stato il primo giorno per tutti noi. E direi che l’abbiamo superato.”

Invece a Lusciano il sindaco Nicola Esposito ha fatto il punto della situazione con la seguente nota: “Abbiamo, fortunatamente, 4 guariti. Purtroppo però abbiamo altri 3 nuovi casi. Abbiamo quindi un totale di 23 casi di Luscianesi affetti da COVID-19. Molti di questi hanno effettuato il tampone di controllo e siamo in attesa di ricevere il risultato. Continuiamo ad indossare la mascherina e a seguire le regole igienico-sanitarie.”