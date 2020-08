Coronavirus: 8 casi positivi a Casapesenna, 1 ricoverato in ospedale

Casapesenna – Aumentano i contagi di Coronavirus nell’Agro Aversano, con 3 nuovi casi positivi.

Si tratta dello screening effettuato nel comune di Casapesenna, ai contatti diretti dei primi casi riscontrati.

Lo comunica il sindaco Marcello De Rosa, il quale attraverso la seguente comunicazione avvisa la popolazione sull’attuale situazione covid in città:

“Sono finalmente arrivati i risultati dei 26 tamponi prelevati ieri di cui 23 sono risultati NEGATIVI e 3 (asintomatici) POSITIVI al Covid-19. Procederemo di concerto con L’ASL a tracciare la mappa dei contatti .

Attualmente a Casapesenna risultano 8 casi Covid asintomatici, di cui 7 in isolamento domiciliare e 1 in ospedale per altre patologie. Continuiamo a seguire le disposizioni emanate dal Ministero della Salute :

🔹 indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi e dalle ore 18.00 alle ore 6.00 anche all’aperto;

🔹 mantenere la distanza di 1 metro;

🔹 lavare spesso le mani;

🔹 per coloro che rientrano da vacanze all’estero registrarsi e segnalarsi al competente Dipartimento di Prevenzione dell’ASL .

È importante per me ringraziare i componenti del COC, i volontari della Protezione Civile e in particolare infermieri e dottori dell’ASL che ,nonostante la mole di lavoro dovuta all’aumento dei contagi, ci seguono e ci supportano passo dopo passo.

Infine, a nome della comunità, voglio esprimere vicinanza alle famiglie dei cittadini positivi. Non abbassiamo la guardia”.