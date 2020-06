Coronavirus. 7 nuovi casi nel Casertano, arriva la conferma

Mondragone – Come già anticipato nella giornata di ieri i nuovi positivi al coronavirus nel Casertano salgono ad un totale di 11 unità e tutti a nel comune di Mondragone.

Nelle ultime 24 ore sono state ufficializzate altre 7 persone positive al covid-19. La zona degli ex Palazzi Cirio è stata chiusa tramite ordinanza regionale ed impedire, quindi, il diffondersi del contagio.

Le persone sono tutte di nazionalità bulgara, si tratta della comunità che abita nei 5 palazzoni transennati con barriere in cemento e controllati dalle forze dell’ordine.

L’Asl ha effettuato ben 700 tamponi in totale, ed entro la serata di oggi e la mattinata di domani verranno resi noti gli ultimi aggiornamenti.

Nelle ultime ore è scoppiata anche una polemica in rete, in quanto molti residenti hanno affermato che alcune persone sarebbero riuscite a lasciare la zona rossa per recarsi in altre abitazioni, ma al momento questa notizia non è stata ancora confermata.