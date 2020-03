Coronavirus. 6 contagiati a Fracolise e 56 persone in quarantena

Francolise – Salgono a 6 i contagi da Coronavirus nel comune di Francolise, dove anche il sindaco Gaetano Tessitore è risultato positivo al covid-19.

Lo ha annunciato ieri sera il sindaco facente funzioni Rosaria Lanna. “Ci sono almeno 2 concittadini che devono ripetere il tampone – scrive in un post l’avvocato Lanna – ma che già da 8 giorni sono monitorati e le loro condizioni non destano preoccupazioni. Ci sono, poi, altre 56 persone che hanno partecipato alla festa che staranno, cautelativamente per loro e per noi, ancora in quarantena obbligatoria.”

Continua – “La sensazione che tutti noi viviamo è quella del terreno che ci frana sotto i piedi, del disorientamento dinanzi alla paura del contagio da parte di un nemico invisibile da cui è complicato difendersi, la voglia di fuggire via o buttare le chiavi di casa per evitare qualsiasi rapporto. Eppure non c’è nulla di più virale dell’isteria, della paura che si insinua ovunque e fa esplodere rabbie, alimentando il terrore. Ed è questo che dobbiamo arginare perché altrimenti saremo contagiati 2 volte: dal virus in primis e dalla incapacità di non sbranarci gli uni con gli altri.”

Il tutto sarebbe riconducibile ad una festa alla quale hanno partecipato decine di persone. 56 di queste sono in quarantena.