Coronavirus. 6 casi accertati a Casal di Principe

Casal di Principe – Sei casi di Coronavirus nel comune di Casal di Principe confermati dal sindaco Renato Natale.

3 sono dello stesso nucleo familiare, mentre una donna risulta guarita, due sono ricoverati ed altri 3 sono in quarantena domiciliare.

Ecco la comunicazione del primo cittadino pubblicata questa mattina per avvisare la cittadinanza:

Ad oggi registriamo a casale 6 casi positivi, di cui 3 nello stesso nucleo familiare. Dei 6 una è guarita, due sono ricoverati in ospedale , uno è a casa sintomatico e due sono a casa senza sintomi. Ovviamente sono state attivate tutte le misure di contenzione; la situazione è monitorata dal Servizio Sanitario e dai medici di famiglia.Intanto l’ASL ha provveduto alla sanificazione ambientale della Città, accompagnati dalla nostra Protezione Civile. Il Comune sta programmando un’altra sanificazione per la prossima settimana con l’aiuto degli agricoltori che hanno messo a disposizione i loro mezzi( li ringraziamo) . Successivamente dopo Pasqua provvederemo con una terza operazione con Ditta specializzata. Ancora ritardi nell’esecuzione dei tamponi laddove sono richiesti; purtroppo le richieste al 118 sono molte e al momento non riescono a soddisfare le necessità in tempi stretti. La media attualmente di circa 5 giorni dopo la richiesta. Ma l’ASL sta attrezzando nuovi dispositivi ed una diversa organizzazione per accelerare i tempi. Come già preannunciato intanto si sta mettendo a punto anche una specifica equipe multi specialistica, che in collaborazione con i medici di famiglia potrà attivare la cura a domicilio. DOBBIAMO CONTINUARE A STARE ATTENTI, RESTARE IN CASA, USCIRE SOLO STRETTAMENTE NECESSARIO MANTENERE LE DISTANZE, EVITARE DI AFFOLLARSI.