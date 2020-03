Coronavirus. 34 casi nel Casertano, 127 in Campania

Superati i mille malati in terapia intensiva: sono 1.028, 151 in piu’ rispetto a ieri

Caserta – Arrivano a 10.590 i malati di coronavirus in Italia, 2.076 in piu’ di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 12.462.

Il dato e’ stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Le vittime sono complessivamente 827: rispetto a ieri sono 196 in piu’.

Superati i mille malati in terapia intensiva: sono 1.028, 151 in piu’ rispetto a ieri. Il dato e’ stato fornito dal commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa. Dei 10.590 malati complessivi, 5.838 sono poi ricoverati con sintomi e 3.724 sono quelli in isolamento domiciliare.

In Campania per il sito della Protezione Civile per il monitoraggio della situazione dei contagi riporta 127 casi, di cui una persona dimessa. Secondo quanto scrive il dipartimento, nella nostra regione non ci sono morti a causa del coronavirus, ma le persone che avevano contratto il coronavirus e sono decedute sono 4. La differenza nel conteggio riguarda la morte “per coronavirus” o “con coronavirus”. In provincia di Caserta, invece, ad ora i casi accertati sono 34.