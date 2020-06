Coronavirus. 30enne di Mondragone positiva, era andata in ospedale per partorire

Si era recata in ospedale per partorire, e fortunatamente è andato tutto bene

Mondragone – Una donna di circa 30 anni, residente a Mondragone, è risultata positiva al contagio da coronavirus.

La giovane ragazza è stata sottoposta al tampone e nella serata di ieri è giunto l’esito del test, purtroppo positivo.

La donna al momento dell’arrivo in pronto soccorso del San Rocco di Sessa Aurunca, era asintomatica, ma come da procedura è stata sottoposta al test rapido e poi al tampone.

Si era recata in ospedale per partorire, e fortunatamente è andato tutto bene. Ora sarebbero stati trasferiti, in via precauzionale, presso il Cotugno di Napoli.