Coronavirus: 3 casi positivi a Casal di Principe, il sindaco “sono in quarantena”

Disposta la quarantena domiciliare per loro ed i familiari

Casal di Principe – Confermati tre nuovi casi di Coronavirus nell’Agro Aversano, questa volta nel comune di Casal di Principe.

Si tratta di due persone dello stesso nucleo familiare ed un terzo, il quale non sarebbe collegato agli altri due casi.

E’ lo stesso sindaco Renato Natale a confermare la notizia e quindi la positività al covid dei suoi concittadini, ecco la comunicazione:

“Poco fa sono stato avvisato di tre casi positivi al Covid 19 a Casal di Principe, due dello stesso nucleo familiare. A quanto sappiamo sono tutti asintomatici ed in quarantena. Tutti i familiari sono stati già messi in quarantena e sono in attesa dei tamponi. Sarà mia cura tenervi informati sugli sviluppi.

Intanto:

lo temevamo; dopo i casi di Casapesenna, di San Cipriano e Villa Literno era solo questione di giorni. Questo è la conseguenza dei comportamenti troppo disinvolti di troppa gente; nonostante l’appello a fare attenzione, ancora oggi sono in troppi ad affollarsi senza il rispetto delle distanze e senza mascherina. In fin dei conti non si chiede chissà quale grande sacrificio, ma solo di portare la mascherina. Certo , capisco, che può dare un pò di fastidio soprattutto con il caldo di questi giorni, ma è ben poca cosa nei confronti delle conseguenze di una ripresa dell’epidemia.

Intanto auguriamo alle famiglie coinvolte di ritornare presto alla normalità. L’amministrazione è disponibile per ogni vostra esigenza: basta contattare uno dei numeri del Comune che trovate sul nostro sito.”