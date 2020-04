Coronavirus. 21esimo caso positivo ad Aversa

Aversa – Nuovo caso di coronavirus ad Aversa, si tratta del 21esimo positivo al Covid-19 in città.

La comunicazione è giunta direttamente dal primo cittadino Alfonso Golia con il consueto video messaggio sulla pagina facebook ufficiale.

Si tratta di un uomo di 56 anni, al momento non sarebbe collegato con gli altri contagiati. Il bilancio è di 14 posiviti, 4 guariti e 3 decessi.

Ecco la comunicazione del sindaco Golia:

“Cari concittadini, buonasera a tutti.

Oggi ci è stato comunicato che abbiamo un altro caso positivo nella nostra città. Si tratta di un concittadino di 56 anni che ho sentito telefonicamente per portagli il nostro augurio di guarigione.

Allo stesso tempo, ci è stato anche comunicato che un nostro concittadino è guarito! Ovviamente siamo molto contenti di questa notizia. A questo proposito vi comunico anche che per altri tre concittadini che hanno effettuato il primo tampone per la guarigione l’esito è negativo. Attendiamo ovviamente il secondo tampone di conferma e restiamo estremamente fiduciosi.

Relativamente alla nostra città, la situazione è quindi la seguente: 14 casi attualmente positivi; 174 tamponi negativi; 28 tamponi in attesa; 4 guariti e tre concittadini purtroppo deceduti”.