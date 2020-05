Coronavirus. 2 positivi al tampone e 3 ai test rapidi nel Casertano

Caserta / Carinaro / Casapulla – In totale sono risultati positivi al tampone 2 persone del Casertano, altri 3, invece, ai test rapidi in autostrada sulla A1.

La prima conferma riguarda il comune di Carinaro per una persona asintomatica e che per puro caso ha scoperto di aver contratto il Coronavirus solo dopo il test sierologico.

“Quest’oggi sono stato contattato dalla Task Force Regionale e dal dipartimento di prevenzione dell’Asl che mi hanno comunicato un nuovo caso di contagio. Vi riepilogo e vi aggiorno sulla situazione di emergenza che vive la nostra comunità di Carinaro ad oggi sono stati accertati sette casi di Coronavirus di cui cinque guariti, una persona in fase di guarigione avendo già fatto il primo tampone di verifica risultato negativo e l’ultimo è il contagio odierno. Questo terribile momento della storia che stiamo vivendo è uno dei periodi più oscuri, siamo in guerra da circa tre mesi e dobbiamo continuare a combattere coraggiosamente contro questo nemico invisibile ed oscuro per uscirne quanto prima” ha fatto sapere il sindaco Nicola Affinito.

“Ho contattato come consueto la persona per verificare lo stato di salute che non presenta sintomi della malattia probabilmente perché è asintomatica ed è arrivata a fare il tampone solo perché è risultata positiva al test rapido sierologico. Il responsabile del dipartimento di Prevenzione dell’Asl ha immediatamente comunicato al contagiato e ai suoi familiari di restare in quarantena ed ha tracciato il link epidemiologico dei contatti. Il Coc Comunale inoltre come previsto dalla normativa e dal protocollo regionale ha inviato le comunicazioni e gli atti dovuti ed ha intrapreso tutte le azioni richieste per il trattamento di un caso positivo tra la popolazione del comune”.

Nuovo caso di Covid anche a Casapulla. L’annuncio arriva dal sindaco Renzo Lillo:

“Nella serata di oggi ho ricevuto una telefonata dall’Asl che mi avvisava di un nuovo caso positivo al Coronavirus a Casapulla. Si tratta del paziente numero 9, che ha già inizia la procedura di quarantena insieme alla sua famiglia

E’ bastata una telefonata per far ritornare tutto a qualche mese fa. Si ritorna alla attivazione dei protocolli in caso di contagio, ritorna l’incubo per le persone interessate e per i familiari

Questo nuovo caso deve farci riflettere sul nostro modo di comportarci, deve farci ricordare che nulla è finito e che dobbiamo rimanere molto attenti. Ormai tutti stiamo pensando alla ripresa delle attività ed è giusto farlo per tornare alla normalità, ma dobbiamo ricordarci che basta un nulla perché si ritorni indietro. Dobbiamo ricordarci di continuare a rispettare tutte le indicazioni ricevute per evitare il contagio. Torniamo alla normalità senza dimenticare le difficoltà passate, guardiamo al futuro ricordandoci dei sacrifici fatti, torniamo alle nostre abitudini ma pensiamo ai sacrifici che ci aspettano”.

Infine 80 viaggiatori sono stati sottoposti a test rapido, 3 sono risultati positivi di cui uno alla Stazione Fs di Villa Literno, uno alla barriera autostradale di Caserta Nord e uno al casello autostradale di Caianello.