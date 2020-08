Coronavirus: 2 nuovi casi nell’Agro Aversano, I COMUNI

Parete / Sant’Arpino – Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus nell’Agro Aversano precisamente nei comuni di Parete e Sant’Arpino.

Si tratta ancora di giovani di rientro dalle vacanze. Entrambi i casi sono stati confermati dalle amministrazioni comunali, ecco le comunicazioni:

Parete: “Purtroppo abbiamo un nuovo caso positivo al Covid-19.

Si tratta di un giovane rientrato dalla Sardegna che era in viaggio insieme agli altri ragazzi risultati positivi alcuni giorni fa. Il tampone è stato fatto 8 giorni fa ma solo ora abbiamo saputo l’esito e nel frattempo il ragazzo è stato in quarantena.

Ad oggi abbiamo quindi complessivamente 6 casi positivi: 5 di rientro dalla Sardegna e 1 dalla Spagna. Tutti per fortuna in buono stato di salute“.

Positivo anche un un giovane residente a Sant’Arpino, attualmente in isolamento domiciliare in comune vicino, a casa della fidanzata, ha spiegato il sindaco di Sant’Arpino, Dell’Aversana.

Tornato dalla vacanza in Sardegna con una comitiva di amici, ha fatto il tampone ed ha avuto da poco risposta. Il ragazzo sta benissimo ed è asintomatico.