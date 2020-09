Coronavirus: 2 bambini positivi nell’Agro Aversano, il sindaco “contagio familiare”

Casaluce – Il sindaco Antonio Tatone annuncia due nuovi positivi al coronavirus in paese. Si tratta di due bambini, di cui uno dei genitori era già risultato affetto dal covid.

Il totale in paese sale a 14 persone attualmente positive. Il primo cittadino rassicura che i due minorenni non hanno avuto frequentazioni né scolastiche né extra-familiari. Ecco la sua comunicazione.

“🔴 Aggiornamenti Emergenza🚨 COVID-19 martedì 22 settembre 🔴

Buon pomeriggio a tutti

Con enorme preoccupazione e sconforto, vi informo che mi è stato appena comunicato che ci sono ancora 2 casi positivi nel nostro comune. Purtroppo, si tratta di 2 bambini appartenenti ad un nucleo familiare di cui uno dei genitori, è già risultato positivo nei giorni scorsi!

Questo maledetto virus non risparmia nessuno, nemmeno le anime innocenti ed è per questo che vi esorto ancora una volta, a rispettare tutte le norme di prevenzione affinché si limitino il più possibile i casi da covid19.

Sono in continuo contatto telefonico con la famiglia in questione per avere notizie e per quanto possibile, dare un sostegno morale.

I familiari mi hanno assicurato che i bambini stanno in buone condizioni di salute in quanto entrambi asintomatici.

Comunico altresì, che i 2 bambini, non avevano ancora frequentato nessun istituto scolastico e da quanto riferito dai genitori,non hanno avuto frequentazioni extra-familiari

Ho inoltre, sensibilizzato oltremodo le forze dell’ordine e la polizia municipale affinché sorveglino tutto il paese, accertandosi che tutti rispettino le regole di cui tanto ci siamo raccomandati in questi ultimi mesi, vi ricordo che su tutto il territorio comunale è OBBLIGATORIO l’uso della mascherina.

I sanitari competenti, hanno già provveduto a ricostruire i contatti tra i contagiati ed eventuali frequentazioni.

I familiari dei bambini in questione, hanno espresso la volontà di mantenere l’anonimato.

La situazione attuale è la seguente: abbiamo 14 casi positivi di persone residenti a Casaluce e 2 casi positivi residenti a Casaluce ma in isolamento obbligatorio in altri comuni ed un numero cospicuo di persone in attesa di essere sottoposti a tampone“.