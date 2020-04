Coronavirus. 13 casi a Marcianise, 6 nuovi positivi in un giorno

Marcianise – Si aggrava il bilancio dei contagiati da Coronavirus nel comune di Marcianise. Salgono a quota 13 le persone affette dal covid-19.

A dare la conferma della notizia è l’amministrazione comunale. Ecco la comunicazione diffusa per avvisare la cittadinanza:

Si informa la cittadinanza che l’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato la positività al Covid-19 di altri 6 tamponi praticati a cittadini di Marcianise.

Si tratta di un uomo di più di settanta anni, con evidente sintomatologia da Covid-19, già ricoverato presso una struttura specializzata, e di altre 5 persone appartenenti al contesto familiare di un cittadino risultato precedentemente positivo al coronavirus.

Questi ultimi non presentano sintomi e sono in buono stato di salute, per cui vengono trattati presso il loro domicilio, con l’adozione di tutte le cautele necessarie alla circoscrizione del contagio, ponendo in quarantena obbligatoria e sotto osservazione tutti quelli che con loro hanno avuto contatti, praticando, ove opportuno, i tamponi per il Covid-19.

Questi casi si aggiungono ai precedenti 7 ( di cui 1 guarito ).

Si ritiene necessario evidenziare ancora una volta quanto sia importante che ognuno agisca con grande senso di responsabilità, rigoroso rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento, anche nell’ambito del medesimo condominio e nello stesso cortile.

Si ricorda che proseguiranno ulteriori e più stringenti controlli in tutto l’ambito comunale e si rinnova l’accorato invito a tutti i cittadini a restare a casa e a spostarsi soltanto in caso di assoluta necessità, poiché il solo mezzo efficace contro la diffusione del contagio consiste nella riduzione all’essenziale i contatti sociali per l’intera durata dell’emergenza.