Controlli a S. M. Capua V., allontanati 3 pregiudicati

Santa Maria Capua Vetere – Servizi straordinari di controllo del territorio effettuati, nella serata di ieri, dalla Polizia di Stato, personale del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere.

In campo anche alcune unità specializzate del Reparto prevenzione crimine “Campania”. Fermate ed identificate circa 130 persone, elevate 4 sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, avviato il procedimento finalizzato all’emissione di foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno nel comune di S. Maria Capua Vetere tre individui pregiudicati.

Sono stati, altresì, controllati numerosi individui sottoposti a misure di prevenzione e cautelari.

Ulteriori particolari servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della provincia di Caserta saranno effettuati anche nei prossimi giorni.