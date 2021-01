Duplice omicidio stradale. Condanna definitiva per 44enne Casertano

Condanna definitiva per Antonio Corvino, 44enne originario della città di Caserta. L’uomo è stato raggiunto da un ordine di esecuzione pena dopo l’ultima sentenza passata in giudicato per duplice omicidio stradale.

Il 44enne ha a suo carico 5 diverse condanne (per un totale di 11 anni e mezzo), l’ultima delle quali diventata definitiva dal novembre 2020, a 4 anni per il citato duplice omicidio stradale con la morte di due extracomunitari investiti ed uccisi nei pressi del Bingo a Teverola.

3 anni e mezzo sono stati già scontati. Corvino è attualmente detenuto in carcere e dovrà scontare altri 5 anni.

Nell’incidente furono investiti ed uccisi un 27enne della Guinea e di un 29enne del Senegal, Yayandonky Soumare e Fati Njai.