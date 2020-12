Come investire ai tempi del Coronavirus: tutto quello che devi sapere

Il Coronavirus ha cambiato drasticamente la vita di milioni di persone: ha stravolto il modo di relazionarsi dal vivo ed ha ovviamente reinventato concetti quali “protezione individuale” ed “igiene personale”. Detto questo la diffusione globale del Covid-19 ha avuto un impatto importantissimo anche nel mondo del lavoro e, più in generale, in quello dell’economia: la pandemia ha purtroppo generato una vera e propria crisi, andando a colpire più o meno duramente la stragrande maggioranza delle categorie professionali.

Detto questo, persino la più profonda delle crisi nasconde al suo interno delle opportunità e da questo punto di vista il mondo del trading online è sempre ricco di spunti davvero molto interessanti. Moltissimi investitori sono infatti riusciti addirittura a trarre guadagno da questo particolarissimo momento storico, andando ad effettuare operazioni mirate sui diversi mercati internazionali.

Ecco perché sono sempre di più gli appassionati di Borsa che cercano consigli e strategie utili da spendere proprio in tempo di Coronavirus: non sorprende dunque che portali dedicati proprio al mondo del trading come, ad esempio, Ioinvesto, stiano vivendo un momento di grandissimo successo.

La community di trading numero 1 in Italia

Quando si fa riferimento ad Ioinvesto i numeri parlano più forte di tante parole: il portale infatti rappresenta semplicemente la community più grande d’Italia legata al mondo del trading e degli investimenti. Il sito vanta un’utenza media di oltre 15.000 persone al giorno, che si riuniscono per parlare di economia, di capitale e di profitto: che si scambiano consigli e si aiutano vicendevolmente a raggiungere obiettivi sempre nuovi.

Un traguardo reso possibile dai tantissimi contenuti pubblicati quotidianamente: si va infatti dai corsi di formazione agli articoli a tema, dalle news al supporto audio/video. Il tutto ricorrendo sempre e comunque a maestri che sono innanzitutto professionisti del settore: un team nel team capitanato da due vere eccellenze italiane quali Danilo Zanni ed Alessandro Moretti.

Il primo è un consulente finanziario certificato dalla SIAT (acronimo che sta per Società Italiana Analisi Tecnica), il secondo è semplicemente uno dei 2 italiani ad avere conseguito il Master Of Financial Technical Analysis (il massimo riconoscimento a tema analisi tecnica dei mercati finanziari).

L’importanza della formazione

Portali come Ioinvesto sono semplicemente fondamentali per tutti i risparmiatori che puntino ad investire il proprio denaro al meglio. Una materia complessa come il trading non può infatti venire affrontata da chi non sia dotato di una preparazione adeguata: preparazione che ha a che fare sia con la conoscenza dei tanti concetti di base, sia con l’avere imparato strategie da potere utilizzare concretamente.

Il primo suggerimento su cui concordano gli investitori professionisti consiste infatti proprio nel lasciare da parte le emozioni per dare spazio alla razionalità: questo vuol dire evitare di comprare e vendere sulla base di sentimenti, istinti o intuizioni ed affidarsi invece ad un piano ben congegnato. Un piano che metta nero su bianco il proprio budget di partenza, i propri obiettivi finanziari ed il tempo che ci si dà per provare a raggiungerli.

Dalla crisi al rilancio

Una volta raggiunta una preparazione adeguata, resta solo da capire dove andare ad operare, soprattutto in un periodo difficile come quello attuale. Ebbene, come già anticipato in precedenza, persino al tempo del Coronavirus è possibile fare investimenti più che redditizi, magari approfittando del cosiddetto effetto “rally”: una crescita dei prezzi che spesso segue le crisi e porta alcuni strumenti finanziari selezionati a recuperare tutto il valore perduto.

Ad esempio, a seguito della pandemia, sono davvero molte le piattaforme tecnologiche ad avere vissuto un aumento di valore positivo oltre le aspettative. Aziende quali Microsoft, Apple, Facebook, Google o Amazon, che sono addirittura arrivate a rappresentare oltre il 20% della capitalizzazione del mercato.