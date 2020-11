Casal di Principe – Estorsioni del clan dei Casalesi a Venezia, nel Veneto, 24 le condanne emesse durante il processo. Il gup Michela Rizzi del tribunale di Venezia ha inflitto decine di anni di reclusione.

Il giudice ha assolto Sgnaolin, Puoti, Chiaro, Ivkovic, Poles, Marin per alcuni reati mentre altri sono stati dichiarati prescritti. Sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per Giuseppe Lazzara.

Ecco invece le condanne per il resto degli imputati coinvolti nella maxi inchiesta della Direzione distrettuale antimafia:

6 anni per Girolamo Arena, 38 anni di Palermo, divenuto collaboratore di giustizia; 12 anni per Antonio Basile, 60 anni di Napoli e residente a Mestre, per la sola partecipazione all’associazione di stampo mafioso; 3 anni e 8 mesi per Saverio Capoluongo, 44 anni di Casal di Principe, pena inferiore rispetto alle richieste; 6 anni e 8 mesi per Vincenzo Chiaro, 67enne di Castel Volturno; 9 anni e 6 mesi per Nunzio Confuorto, 48 anni di Afragola e residente ad Eraclea (per il quale il pm aveva invocato 13 anni e mezzo); 8 anni e 6 mesi per Antonio Cugno, 57 anni di Napoli e residente ad Eraclea; 10 anni per Giacomo Fabozzi, 35 anni di Aversa e residente ad Eraclea, con revoca della sospensione condizionale della pena per altre due sentenze per le quali era stato dichiarato colpevole dai tribunali di Pordenone e di Treviso; 9 anni per Tommaso Napoletano, 44 anni di Capua residente ad Eraclea; 4 anni e 6 mesi per Valentino Piezzo, 34 anni di Napoli e residente ad Eraclea; 4 anni e 6 mesi per Tommaso Ernesto Pizzo, 54 anni di Marsala residente a Zero Branco; 6 anni e 6 mesi per Antonio Puoti, 34 anni di Aversa residente ad Eraclea; 3 anni e 8 mesi per Salvatore Salvati, 58 anni di Napoli residente ad Eraclea; 5 anni e 10 mesi per Cristian Sgnaolin, 47 anni di San Dona’ di Piave; 6 anni e 6 mesi per Francesco Verde, 42 anni di Sant’Antimo residente ad Eraclea; 2 anni e 4 mesi per Vincenzo Vaccaro; 8 anni e 6 mesi per Berardino Notarfrancesco, 41 anni di Polla e residente ad Eraclea; 5 anni per Moreno Pasqual, 56 anni di San Dona’ di Piave; 3 anni e 3 mesi per Graziano Teso, 72 anni ex vice sindaco di Eraclea; 8 mesi per Annamaria Marin, a cui è stato concesso il beneficio della sospensione della pena; 4 anni e 8 mesi per Ennio Cescon, 56 anni di Noventa di Piave; 3 anni per Slavisa Ivkovic, 58 anni residente a Jesolo; 2 anni per Daria Poles, 37 anni di San Dona’ di Piave, con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziale; 2 anni e 8 mesi per Amorino Zorzetto, 66 anni di Eraclea.