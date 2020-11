Caserta – Previsti lavori di manutenzione lungo l’autostrada A1 Milano – Napoli da parte dei dei tecnici della società.

Per consentire attivita’ di ispezione dei pannelli a messaggio variabile, previste in orario notturno, dalle 22:00 di venerdi’ 6 alle 6:00 di sabato 7 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Chiusura della stazione di CASERTA nord, in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di CASERTA sud.

Chiusura della stazione di Santa Maria Capua Vetere, in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Capua.