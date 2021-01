Dramma nella giornata del 14 gennaio in via Bachelet a Cesa. Un uomo, dipendente di un’azienda di trasporti, ha accusato un malore improvviso.

La tragedia è avvenuta mentre stava scaricando della merce all’interno di un deposito. Il malore non gli ha lasciato scampo.

I medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per cause naturali.

Sul posto anche i militari dell’arma dei carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso. Sconcerto e dolore tra i familiari ed i colleghi di lavoro per questa tragedia improvvisa.