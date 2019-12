Cesa. Domenico sparito nel nulla da 4 giorni

Cesa – La comunità dell’Agro Aversano è in ansia per Domenico Brasacchio, da tutti conosciuto come Mimmo.

Il giovane dalle informazioni divulgate si è allontanato ormai da 4 giorni dalla sua abitazione in via Renè Guenon n.1.

L’ultimo avvistamento risale al 27 dicembre alle ore 18,00. Attraverso Facebook i familiari hanno lanciato un accorato appello.

Chiunque dovesse vederlo o avesse sue notizie è invitato a contattare il numero 3925186897.

Ecco l’appello pubblicato:

Per favore condividete questa foto.. lui si chiama Brasacchio Domenico (Mimmo) e dal 27/12 2019 dalle ore 18:00 non si hanno più sue notizie. È uscito di casa senza fare più ritorno! Siamo molto preoccupati vi prego di aiutarci. Lui abita a Cesa Via renè guenon n 1 Caserta se qualcuno lo avesse visto o abbia sue notizie mi contatti al 366/5073375 grazie.