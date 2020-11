Covid: 4 decessi in poche ore in un comune dell’Agro Aversano

Cesa – In circa 48 ore il sindaco di Cesa, Enzo Guida, aggiorna la popolazione sul decesso di 4 concittadini risultati positivi al Coronavirus.

Un bilancio pesante, che ha sconvolto l’intera comunità. Il primo cittadino ha ufficializzato il drammatico bilancio con la seguente nota:

“Un altro lutto, un altro decesso per Covid19. La nostra comunità è flagellata, scossa. Questa pandemia si porta via un padre di famiglia, ricoverato in ospedale. Solo ieri abbiamo contato 3 morti. Provavo e provo sconforto, dinanzi a quanto stiamo assistendo. Abbiamo, però, il dovere di non perdere la forza di lottare, dobbiamo continuare a condurre questa battaglia. Ma lo dobbiamo fare assieme, tutta la comunità. Tutti ci stringiamo al dolore che sta colpendo le famiglie, ma assieme dobbiamo essere più responsabili, più attenti, più rispettosi delle regole. Lo dobbiamo fare per noi ma soprattutto per il prossimo“.

…….”A lasciarci sono gli anziani, che muoiono lontani da tutti, soli, senza che nessuno li possa assistere. I nostri cari non meritano ciò. La nostra comunità si associa al dolore delle famiglie, ma la nostra comunità ha il dovere di tutelare le persone più deboli da questa pandemia. Speriamo che domani sia migliore di oggi“.