Cesa – Ancora una vittima legata al Coronavirus nella Provincia di Caserta, ancora una volta colpita la zona dell’Agro Aversano.

La triste notizia viene resa pubblica dal sindaco di Cesa, Enzo Guida, il quale comunica alla popolazione la scomparsa di un concittadino positivo al covid. Ecco la nota pubblicata:

“La nostra comunità piange la morte un nostro concittadino deceduto per Covid19. Era ricoverato in ospedale e, anche nel suo caso, il virus è stato più forte. Sebbene il bilancio di oggi ci indica 320 positivi attuali, con un buon numero di guariti, non possiamo di certo rallegrarci.

Dobbiamo stare attenti, dobbiamo evitare di uscire di casa. Dobbiamo evitare contatti con le persone anziane.

“Conteremo i morti”: è la frase che ascoltiamo di più ed è quello che sta accadendo. L’altra sera, venerdì, abbiamo incontrato i medici di base ed i pediatri locali. E’ stata una riunione molto proficua sul tema dell’emergenza. Ci siamo confrontati sui diversi aspetti che attengono la pandemia.

I medici locali stanno svolgendo un lavoro enorme, che spesso va oltre le loro competenze. Per questa ragione l’Amministrazione Comunale li ringrazia per quello che stanno facendo. Nel corso della riunione sono stati analizzati diversi aspetti e si è avuta la possibilità di confrontarsi su alcune soluzioni e misure che il Comune vuole mettere in atto”.