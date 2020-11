Covid: ancora un decesso in città, era ricoverato. Si aggrava il bilancio

Attualmente i positivi in città sono 225 di cui 7 ricoverati in ospedale

Cesa – Continua a salire il bilancio riguardante il numero di decessi legati al Coronavirus nel comune dell’Agro Aversano di Cesa.

Il sindaco Enzo Guida ha annunciato, tramite un post sui canali Facebook, una persona deceduta a seguito delle complicazioni da Covid 19.

Ecco quanto riportato dal primo cittadino nella comunicazione per aggiornare la popolazione sull’emergenza in paese:

“Un altro decesso, un altro concittadino che ci ha lasciati. Stamattina abbiamo avuto questa triste notizia. Era ricoverato presso una struttura ospedaliera e purtroppo non è riuscito a vincere la sua battaglia. La nostra comunità è vicina a questa famiglia, stringendoci tutti al loro dolore. Il bilancio degli attuali positivi continua a scendere, così come aumentano i guariti. Ma la battaglia contro questo virus non è finita e non è ancora vinta. Non abbassiamo la guardia“.

Attualmente i positivi in città sono 225 di cui 7 ricoverati in ospedale.