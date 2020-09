Coronavirus: positivo bimbo di 5 anni nell’Agro Aversano, riunione urgente con i dirigenti scolastici

Cesa – Positivo al coronavirus un bambino di 5 anni nel comune dell’Agro Aversano di Cesa.

Il sindaco Enzo Guida ha confermato la notizia e contemporaneamente ha convocato per domani i dirigenti scolastici del territorio. Ecco quanto riportato:

“Poco fa il Dipartimento di Prevenzione Collettiva dell’Asl mi ha comunicato, purtroppo, un nuovo caso di positivo al Covid19. Si tratta di un bambino di 5 anni. Da alcuni giorni l’intera famiglia era già in isolamento.

Nel frattempo è in corso l’indagine per risalire ai contatti ed alle possibili cause del contagio. Le condizioni di salute del bambino e dei genitori sono sotto controllo e costantemente monitorata.

Con questo ulteriore caso, il numero di positivi sale ad 11. Per questa ragione è stato convocata per domani mattina alle ore 10.00 una riunione urgente del Centro Operativo Comunale (Coc), richiedendo la presenza anche dei dirigenti scolastici, (Istituto comprensivo ed Istituto Alberghiero) per analizzare anche il tema della riapertura delle scuole cittadine. Tenuto conto di quanto sta avvenendo è necessario effettuare una riflessione in merito a questo aspetto.

Il Centro Operativo Comunale, oltre che dal Sindaco, è composto dalla Protezione Civile comunale, dai Responsabili dei vari settori del comune, dai Carabinieri e dai Vigili Urbani.”